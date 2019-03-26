بالفيديو – أسرع 5 أهداف في تاريخ كرة القدم.. ظهور عربي

فوّت الكثير من المشاهدين رؤية هدف نيجيريا المبكر جدا في شباك المنتخب المصري، بسبب تسجيله عقب 8 ثوانٍ فقط من صافرة بداية المباراة.

الهدف الذي تلقته الشباك المصرية، هو واحد من أسرع الأهداف في التاريخ، لكنه ليس الأسرع بالطبع.

دعونا نستعرض أسرع 5 أهداف في تاريخ كرة القدم

الهلال أمام الشعلة (2009)

احتاج نواف العابد لاعب الهلال إلى ثانيتين فقط ليفتتح التسجيل للموج الأزرق من تسديدة بعيدة المدى

هيمبستيد أمام رينيجيدز (2017)

اللاعبة أندرو ألستون سدد بطريقة تشبه نواف العابد، في مباراة ضمن دوري المقاطعات للسيدات، الهدف سُجل بعد ثانيتين فقط أيضا.

ماريهيل أمام سليدبانك (2017)

وعلى نفس الشاكلة، سجّل جافين ستوكز بدوري الهواة الاسكتلندي، لكن هدفه استغرق 2,1 ليسجَل.

بوليت أمام دوركول (2012)

2,2 ثانية كان الزمن الذي استغرقته تسديدة فوك باكيتش بإحدى مباريات الدرجات الدنيا في الدوري الصربي.

ريو نيجرو كابيتال أمام سوريانو إنتريور (1998)

ريكاردو أوليفيرا سدد بكل قوةته، ليسجل الهدف الذي دخل موسوعة جينيس حينها بتسجيله بعد 2,8 ثانية.

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