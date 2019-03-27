مع اقتراب العد التنازلي لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن مسابقة الدوري الممتاز، تتكشف الكثير من الذكريات والكواليس.

وFilGoal.com تحدث مع عصام الحضري حارس النجوم ومنتخب مصر والأهلي والزمالك الأسبق لمعرفة بعض الذكريات.

والحضري كشف عن ذكرى حدثت لأول مرة في الدربي أمام الزمالك حينما كان حارسا للفريق الأحمر، وأصبحت ماركة مسجلة باسمه لاحقا.

وكل ما يلي علي لسانه.

"هناك ذكرى داخل رأسي لا استطيع أن أنساها خلال مباريات القمة بين القطبين لأنها استمرت معي في الملاعب حتى وقتنا هذا".

"أول مرة في حياتي أقوم بحركة التسلق علي العارضة والجلوس ثم الرقص كان في مباراة الأهلي والزمالك وهي المباراة التي انسحب فيها الزمالك أمامنا (أبريل 1999)".

"ومن وقتنا هذا أصبح الأمر مسجل باسمي.. (أرقص يا حضري).. هذه الذكرى لن أنساها لأنها كانت المرة الأولى التي أقوم فيها بتأليف هذه الفكرة".

"وبالرغم أن هذه المباراة لم تكن على بطولة ولكن مباريات الأهلي والزمالك كانت وقتها بمثابة بطولة بمفردها، وهو الأمر الذي جعلني أجلس على العارضة وأرقص".

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