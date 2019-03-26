لم يشارك عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي ومنتخب مصر في لقاء الفراعنة الودي أمام نيجيريا رغم الدفع به في اللقاء السابق ضد النيجر فما هو السبب؟

قال مصدر في المنتخب طلب عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "السولية عانى من إصابة بالرشح في الركبة خلال لقاء النيجر".

وأضاف "عقب المباراة فضل الجهاز الفني والطبي إراحة السولية وخضع لبعض الفحوصات الطبية وتدريبات خاصة خلال الأيام السابقة".

وتابع "لذا تم الاتفاق على استبعاده من مواجهة نيجيريا الودية لأنه لم يكن لائقا للمشاركة".

وأتم "عقب العودة إلى القاهرة سيخضع السولية لفحص طبي جديد وآشعة وسيتقدم المنتخب بتقرير طبي للأهلي مباشرة".

وخسر منتخب مصر من نيجيريا بهدف دون رد اليوم الثلاثاء في إطار استعدادا كلا الفريقين لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

ويستضيف الزمالك منافسه الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 17 من الدوري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه الأهلي.

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