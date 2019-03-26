خاص المنتخب لـ في الجول: كنا الأفضل بعد صدمة هدف نيجيريا.. هناك شيئا مميزا حدث

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 22:30

كتب : أحمد الخولي

ناجي أجيري هاني رمزي

قال هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر إن الفراعنة كانوا الأفضل في اللقاء الودي الذي جمعهم بنيجيريا رغم تلقي هدفا مبكرا.

وخسر منتخب مصر للمرة الأولى تحت قيادة مدربه خافيير أجيري بهدف دون رد أمام نيجيريا في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث هاني رمزي لـFilGoal.com عقب المباراة قائلا: "كانت مباراة جيدة أمام فريق محترم وقوي".

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وأضاف "بعد صدمة الهدف المبكر ظهرنا بشكل جيد وكان الطرف الأفضل معظم فترات المباراة".

واستدرك "كان ينقصنا فقط ترجمة الأداء الجيد إلى هدف لكننا ظهرنا بشكل جيد وكل اللاعبين الجدد كانوا جيدين".

وأتم رمزي "ما حدث كان مميزا أن يتواجد ذلك العدد من اللاعبين الجدد لأول مرة سويا ويظهروا بهذا الشكل فهذا كان رائعا".

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