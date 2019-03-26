بالفيديو - الهزيمة الأولى مع أجيري.. نيجيريا تفوز على مصر بهدف الـ8 ثواني

تلقى منتخب مصر الهزيمة الأولى له تحت قيادة المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري أمام نيجيريا بهدف دون رد، في المواجهة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

وخاض منتخب مصر مع أجيري 6 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل مرة أمام النيجر وخسر ضد نيجيريا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يتكون من جنش وعمر جابر ومحمود علاء وباهر المحمدي وأحمد فتوح ومحمد النني وطارق حامد وإسلام جابر وصلاح محسن ومصطفى محمد وتريزيجيه.

وبعد مرور 8 ثواني فقط من المباراة سجل منتخب نيجيريا هدف الفوز بتسديدة قوية من اللاعب بول أونواتشو الذي استغل خطأ أحمد أبو الفتوح في استلام الكرة وسدد من خارج منطقة الجزاء.

بعد الهدف ظل اللعب في المستوى المتوسط دون خطورة حقيقية على مرمى أحد الفريقين.

مع بداية الشوط الثاني دفع أجيري بعمرو وردة بدلا من صلاح محسن في محاولة لتنشيط الهجوم.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الأول اصطدم محمود علاء مدافع المنتخب بمهاجم نيجيريا بول أونواتشو خلال إحدى الكرات الهوائية المشتركة ليسقط مدافع الزمالك على الأرض مصابا وسالت الدماء من وجهه.

ليجري أجيري التغيير الثاني ويخرج محمود علاء ويشارك بدلا منه أحمد أيمن منصور.

واستمرت تغييرات أجيري ومحاولاته لتنشيط الهجوم وشارك أحمد حسن كوكا بدلا من مصطفى محمد.

وكاد أحمد حسن كوكا أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 81 بعدما انفرد بالمرمى لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وكان التغيير الرابع لمنتخب مصر بنزول محمد هاني بدلا من الظهير الأيمن عمر جابر.

وكانت أخطر فرصة لمنتخب مصر في الدقيقة 83 بتسديدة صاروخية من إسلام جابر أبعدها بصعوبة حارس نيجيريا لتصل إلى كوكا الذي سدد مرة أخرى وأمسك الحارس بها.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة خرج طارق حامد وشارك بدلا منه نبيل عماد "دونجا"

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 24 منتخبا.