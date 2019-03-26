بالفيديو - هدف نيجيريا في شباك مصر ثاني أسرع هدف دولي في التاريخ

الثلاثاء، 26 مارس 2019 - 21:35

كتب : FilGoal

نيجيريا

سقط المنتخب المصري أمام نيجيريا وديا بهدف نظيف سجله بول أونواتشو بعد 8 ثواني من بداية المباراة.

ويعتبر ذلك الهدف هو ثاني أسرع هدف دولي في مباريات المنتخبات بعد هدف الألماني لوكاس بودولسكي.

وكان بودولسكي قد سجل الهدف الأسرع في تاريخ المباريات الدولية في شباك الإكوداور بعد مرور 6 ثواني فقط في المواجهة التي انتهت بفوز الماكينات الألمانية بأربعة أهداف مقابل هدفين عام 2013.

أخبار متعلقة

بالفيديو - الهزيمة الأولى مع أجيري.. نيجيريا تفوز على مصر بهدف الـ8 ثواني بالفيديو - بعد أقل من 10 ثواني.. مصر تتلقى الهدف الأول مبكرا أمام نيجيريا مدرب هولندا الأوليمبي يتحدث عن المشاجرة.. ويختار أفضل لاعبي مصر تشكيل نيجيريا لمواجهة مصر - نجم أرسنال يقود النسور

ويأتي هدف أونواتشو كثاني أسرع هدف دولي بعد تسجيله في شباك مصر بعد مرور 7.33 ثانية تحديدا.

ويأتي خلف هدف المهاجم النيجيري، هدف كريستيان بينتيكي مهاجم بلجيكا في شباك جبل طارق عام 2016 بعد مرور 8.1 ثانية ويعتبر أسرع هدف في تاريخ التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان منتخب سان مارينو قد سجل اسمه في أسرع الأهداف على مستوى العالم بتسجيل دافيدي جولتيري هدفا في فوز إنجلترا على منتخب بلاده بسبعة أهداف مقابل هدف واحد عام 1993.

اقرأ أيضا:

خبر في الجول – كهربا يقترب من المشاركة أساسيا أمام الأهلي ببرنامج خاص

بيان رسمي – يوفنتوس يعلن عن حجم إصابة رونالدو

بالفيديو - وسط مشاحنات وبطاقات حمراء.. مصر الأوليمبي يخسر وديًا أمام هولندا

بالفيديو - بعد أقل من 10 ثواني.. مصر تتلقى الهدف الأول مبكرا أمام نيجيريا

حوار في الجول – أموكاتشي يتحدث عن هدفه ومباراته الأفضل مع نيجيريا.. وتوقعاته لكأس الأمم

نيجيريا مصر أسرع هدف

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - كوالياريلا "الأكبر" يقود إيطاليا لسحق منتخب ليختنشتاين الضعيف 8 دقيقة | أوروبا
مصدر في الزمالك لـ في الجول: بوطيب تعرض لكدمة خفيفة وجاهز للقمة.. وعلاء قد يستعين بواقي رأس 16 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: السولية جاهز للقمة.. وهذا موعد تحديد موقف هشام محمد 21 دقيقة | الدوري المصري
هاني رمزي يكشف لـ في الجول موقف السولية من القمة: يستطيع المشاركة.. هذه تفاصيل حديثي مع الطبيب 36 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة ساسي ومعلول.. الجزائر تهزم تونس وديا 38 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أجيري: راض عن أداء المنتخب ضد نيجيريا.. وحققنا استفادة هامة 55 دقيقة | منتخب مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 المهددون بالغياب عن القمة من الزمالك 2 انتهت.. تعرف على منافسي الأهلي والزمالك في إفريقيا والطريق نحو النهائي 3 خبر في الجول - صعوبة بالغة في لحاق ثلاثي الأهلي بمباراة القمة 4 طالع القناة الناقلة ومعلق مباراة مصر والنيجر

قد ينال إعجابك