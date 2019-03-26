بالفيديو - هدف نيجيريا في شباك مصر ثاني أسرع هدف دولي في التاريخ

سقط المنتخب المصري أمام نيجيريا وديا بهدف نظيف سجله بول أونواتشو بعد 8 ثواني من بداية المباراة.

ويعتبر ذلك الهدف هو ثاني أسرع هدف دولي في مباريات المنتخبات بعد هدف الألماني لوكاس بودولسكي.

وكان بودولسكي قد سجل الهدف الأسرع في تاريخ المباريات الدولية في شباك الإكوداور بعد مرور 6 ثواني فقط في المواجهة التي انتهت بفوز الماكينات الألمانية بأربعة أهداف مقابل هدفين عام 2013.

ويأتي هدف أونواتشو كثاني أسرع هدف دولي بعد تسجيله في شباك مصر بعد مرور 7.33 ثانية تحديدا.

ويأتي خلف هدف المهاجم النيجيري، هدف كريستيان بينتيكي مهاجم بلجيكا في شباك جبل طارق عام 2016 بعد مرور 8.1 ثانية ويعتبر أسرع هدف في تاريخ التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان منتخب سان مارينو قد سجل اسمه في أسرع الأهداف على مستوى العالم بتسجيل دافيدي جولتيري هدفا في فوز إنجلترا على منتخب بلاده بسبعة أهداف مقابل هدف واحد عام 1993.

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