أمير مرتضى: طارق حامد ومحمود علاء جاهزان للقمة

أفصح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك عن جاهزية الثنائي محمود علاء وطارق حامد لمباراة القمة ضد الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في مباراة القمة ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري يوم السبت المقبل بملعب برج العرب.

وغادر محمود علاء مباراة منتخب مصر الودية ضد نيجيريا في بداية الشوط الثاني بعدما تعرض لإصابة في الرأس.

كذلك خرج طارق حامد في الدقائق الأخيرة من المواجهة بعدما اشتكى من إجهاد في العضلات.

وكتب أمير مرتضى عبر صفحته الشخصية الرسمية "بعد التواصل مع طبيب المنتخب طارق حامد ومحمود علاء جاهزان لمباراة القمة".

وكشف FilGoal.com عن طبيعة إصابة محمود علاء بجرح في الحاجب، بينما يعاني طارق حامد من إجهاد عام في العضلات. (طالع التفاصيل)

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