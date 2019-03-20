تعرف على طريق الزمالك بالكونفدرالية.. النهائي في مصر

بعد الوقوع مع حسنية أغادير في ربع النهائي، كشفت القرعة عن طريق الزمالك أيضا حتى نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك مع حسنية أغادير المغربي في ربع نهائي الكونفدرالية. (طالع القرعة كاملة من هنا)

مباراة الذهاب ستكون في المغرب يوم 7 أبريل، فيما سيكون لقاء الإياب في مصر يوم 14 أبريل.

وفي حال تأهل الزمالك، فسيلاقي الفائز بين الهلال السوداني والنجم الساحلي في نصف النهائي.

وستكون مباراة الذهاب وقتها في مصر، فيما ستكون مباراة الإياب خارج الأرض.

وأخيرا، في حالة تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية، فستكون مباراة الذهاب خارج الأرض، فيما سيكون الإياب في مصر.

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