قرعة الكونفدرالية – الزمالك يواجه حسنية أغادير في ربع النهائي

أسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهة متوازنة بين الزمالك وحسنية أغادير المغربي.

ويلتقي الزمالك مع حسنية أغادير، فيما يلعب النجم الساحلي مع الهلال السوداني، ونكانا الزامبي مع الصفاقسي التونسي.

وستكون مباراة الذهاب للزمالك مع حسنية أغادير خارج الأرض في المغرب يوم 7 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة الإياب مع في مصر يوم 14 أبريل.

وفي حالة وصول الزمالك لنهائي البطولة، سيكون لقاء الإياب في مصر. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الزمالك وصل لقبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية بمسماها الجديد مرة وحيدة عام 2015، لكنه ودع البطولة أمام النجم الساحلي التونسي.

وجاءت مباريات ربع نهائي الكونفدرالية كاملة كالتالي:

نكانا (زامبيا) VS الصفاقسي (تونس)

النجم الساحلي (تونس) VS الهلال (السودان)

جور ماهيا (كينيا) VS نهضة بركان (المغرب)

حسنية أغادير (المغرب) VS الزمالك.

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