في حضور متعب.. تعرف على إجراءات قرعتي ربع ونصف نهائي الأبطال والكونفدرالية

تقام مساء اليوم الأربعاء قرعة الأدوار الإقصائية لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية موسم 2018/2019.

القرعة تقام بأحد فنادق القاهرة وتبدأ مراسمها في السابعة مساء.

البداية ستكون بقرعة كأس الكونفدرالية، والتي تأهل للدور ربع النهائي بها أندية:

الزمالك (مصر)، الصفاقسي (تونس)، الهلال (السودان)، نهضة بركان (المغرب) كأوائل المجموعات.

النجم الساحلي (تونس)، حسنية أغادير (المغرب)، نكانا (زامبيا)، جور ماهيا (كينيا) كثواني للمجموعات.

وتنص اللائحة على أن الفرق التي احتلت المركز الثاني في المجموعات تستضيف مباريات ذهاب الدور ربع النهائي بملاعبها على أن تقام مباريات الإياب على أرض الفرق أصحاب المركز الأول في المجموعات.

ولا يجوز أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في ربع النهائي.

عقب نهاية قرعة الدور ربع النهائي سيتم سحب قرعة الدور نصف النهائي لتحديد المواجهات بين الفائزين من مباريات دور ربع النهائي، وترتيب إقامتها ذهابا وإياباً وبعدها سيتم سحب قرعة الدور النهائي لتحديد ترتيب الذهاب والإياب فيه.

بعد ذلك سيتم سحب قرعة دوري أبطال أفريقيا، والتي تأهل للدور ربع النهائي به أندية:

الأهلي (مصر)، الوداد البيضاوي (المغرب)، الترجي (تونس)، تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) كأوائل المجموعات.

الرياضي القسنطيني (الجزائر)، هورويا (غينيا)، ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)، سيمبا (تنزانيا) كثواني المجموعات.

وتطبق نفس اللائحة الخاصة بكأس الكونفدرالية على دوري الأبطال، حيث تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي على أرض أصحاب المركز الثاني في المجموعات، مع عدم إمكانية لقاء فريقين من نفس المجموعة.

ثم يتم سحب قرعة الدورين نصف النهائي والنهائي لتحديد ترتيب مباريات الذهاب والإياب بهما.

وسيكون جدول المباريات للأدوار اللإقصائية للبطولتين على النحو التالي:

ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال: 5 و6 إبريل

ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية: 7 إبريل

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إياب ربع نهائي دوري الأبطال: 12 و13 إبريل

إياب ربع نهائي الكونفدرالية: 14 إبريل

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ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال: 26 و27 إبريل

ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية: 28 إبريل

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إياب نصف نهائي دوري الأبطال: 3 و4 مايو

إياب نصف نهائي الكونفدرالية: 5 مايو

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ذهاب نهائي الكونفدرالية: 19 مايو

ذهاب نهائي دوري الأبطال: 24 مايو

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إياب نهائي الكونفدرالية: 26 مايو

إياب نهائي دوري الأبطال: 31 مايو

وسيقوم بعملية سحب القرعة كل من الغاني أنطوني بافو الأمين العام المساعد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسامسون أدامو رئيس لجنة المسابقات بالكاف.

وسيكون ضيف شرف القرعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب.

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