تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة في الدفاع وعمر السعيد يقود الهجوم أمام المقاولون

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل فريقه أمام المقاولون في إطار الجولة 25 من الدوري المصري.

ويعود محمود عبد المنعم "كهربا" للتشكيل الأساسي في المسابقة المحلية، كما يشهد أيضا تواجد أحمد مصطفى "زيزو".

ويقود عمر السعيد الهجوم في ظل غياب خالد بوطيب لانضمامه مع المنتخب المغربي، بينما هناك مفاضلة بين محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني في خط الدفاع.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالآتي.

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"/ محمد عبد الغني، حمدي النقاز، عبدالله جمعة.

الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد مصطفي "زيزو"، محمود عبد المنعم "كهربا".

الهجوم: عمر السعيد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي ولكن للفريق الأبيض لقاء أقل من نظيره الأحمر إذ أنه خاض 21 لقاء.

أما المقاولون فيحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

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