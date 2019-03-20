كلوب ينصح صلاح: عليك القيام بما يفعله ماني

وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول نصيحة لمهاجمه محمد صلاح من أجل استعادة حساسية التهديف، في ظل تألق زميله السنغالي ساديو ماني.

ساديو مانيه النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

صلاح سجل هدفا وحيدا في مباريات العشرة الأخيرة، مقابل 10 أهداف سجلها زميله الإفريقي في العدد نفسه من المباريات.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "ماني في حالة جيدة حقًا، يلعب ساديو بهذا المستوى بشكل دائم، لكنه الآن يتواجد دائما في المكان المناسب وفي الوقت المناسب".

وأضاف "الشيء الوحيد الذي فعله ماني عندما لم يكن يسجل كثيرا هو العمل والعمل والعمل. هذا هو بالضبط ما يجب على صلاح القيام به، الشيء نفسه بالضبط، العمل فقط، والقيام بالأشياء الصحيحة، والأهداف ستأتي مرة أخرى".

وواصل المدرب الألماني "صلاح سيئ الحظ إلى حد ما، في حين كان ماني محظوظا في الوقت الراهن، إنه في حالة رائعة، هذا صحيح".

وأكمل "كنت متأكدا أن مو سيسجل من عرضية روبرتو فيرمينو أمام فولام لو ترك جيني فينالدوم الكرة له".

ويري مدرب بروسيا دورتموند السابق أن "ماني يقدم مستويات رائعة حاليا بفارق كبير عن صلاح".

ورفع ماني رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 17 هدفا في الدوري الإنجليزي مثل صلاح، بفارق هدف عن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدر ترتيب الهدافين.















































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