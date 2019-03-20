خاض الزمالك مرانيين فقط عقب العودة من رحلة الجزائر بعد مواجهة نصر حسين داي في آخر جولات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وخلال المرانين خفف المدرب الحمل البدني منعا لاجهاد اللاعبين بجانب تخصيص برامج تأهيل خاصة لمعالجة الإرهاق، بالإضافة للفقرات التكتيكية.

وFilGoal.com يكشف كيف يفكر المدرب السويسري للزمالك كريستيان جروس قبل لقاء المقاولون العرب.

التركيز على منتصف الملعب، فهو الخط الأكثر الذي يشغل تفكير جروس في مباراة المقاولون عن باقي خطوط الملعب.

فيعمل جروس على ثبات طارق حامد في خط الوسط كحائط صد لبناء هجمات المقاولون، بجانب دور فرجاني ساسي في معاونته بشكل أساسي، دون أن يغفل جروس أن يمنح الدولي التونسي تعليمات بأن يكون معاونا لـ يوسف إبراهيم "أوباما" في صناعة اللعب لكن دون التأثير على معاونة طارق حامد.

كما طلب من ساسي الزيادة في منطقة الجزاء حسب الكثافة العددية للمقاولون خشية من رد الهجمة على الزمالك دون أن يكون في منتصف الملعب.

ويعمل السويسري أيضا على أن يكون خط الوسط محور هجومي عن طريق الكرات الطولية من منتصف الملعب خلف دفاعات المقاولون وضرب تكتلات المنافس، وهو ما خصص له جروس فقرة تدريبية للعبة.

مع منح خط الوسط تعليمات هامة للربط بين الدفاع والهجوم، فإن جروس منح الظهيرين تعليمات بجانب دورهم الدفاعي، وهوالتقدم والزيادة الهجومية وأهمية الاعتماد أكثر على الكرات العرضية للمهاجم، أو للقادمين من الخلف في حالة ظهور أوباما أو ساسي خلف المهاجمين وصناع الألعاب.

أما الكرات الثابتة فستكون إحدى أسلحة جروس لكسر مخالب الذئاب، وطالب اللاعبين بأهمية تنفيذها بإتقان ومحاولة هز الشباك في ظل قناعاته أن المقاولون سيقدم أداء دفاعيا في المباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقه الأهلي ولكن للفريق الأبيض لقاء أقل من نظيره الأحمر إذ أنه خاض 21 لقاء.

أما المقاولون فيحتل المركز السادس برصيد 34 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.

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