أعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن استبعاد حارس الإنتاج الحربي عامر عامر من معسكر الفراعنة لمواجهتي النيجر في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا، ونيجيريا الودية.

عامر محمد عامر النادي : الإنتاج الحربي مصر

وقال لهيطة لـFilGoal.com: "الآشعة التي أجراها عامر في الإسكندرية رفقة طبيب المنتخب محمد أبو العلا أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة".

وأضاف "مدة غياب عامر سيحددها الجهاز الطبي للإنتاج الحربي بعد اطلاعهم على الآشعة والتقرير الطبي الخاص باللاعب".

وأتم لهيطة "سنسافر لمواجهة النيجر يوم 23 مارس، ونيجيريا يوم 26 مارس، بـ3 حراس، هم أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم (جنش) ومحمد أبو جبل".

حارس مرمى الإنتاج الحربي غادر تدريب يوم الإثنين الذي خاضه المنتخب المصري في برج العرب، إصابة تم تشخيصها بـ "كدمة" في البداية. (طالع التفاصيل)

لاحقا أعلن هاني رمزي عبر FilGoal.com عن التشخيص المبدئي بإصابة عامر بجزع في الرباط الخارجي للركبة، ليخرج من معسكر المنتخب ويفقد فرصه في اللحاق بالمباراتين. (

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أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب بدوره صرّح عبر "أون سبورت" كاشفا اللعبة التي تعرّض فيها عامر للإصابة: "حاول التصدي لكرة ورد فعله كان عاليا للغاية، الكرة كانت عكس اتجاه حركته".

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