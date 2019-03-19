اتحاد الكرة: الأهلي والزمالك يريدان لعب القمة في القاهرة.. والدفاع الجوي الأكثر جاهزية

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن مجلس الجبلاية لم يتخذ بعد قرارا رسميا بنقل مباراة الزمالك والأهلي يوم 30 مارس الجاري من استاد برج العرب.

وكشف سويلم لبرنامج "كلام في الجون" عبر إذاعة راديو هيتس: "لجنة المسابقات ستجتمع لدراسة هذا الملف واتخاذ قرار مناسب في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها ملعب برج العرب في ظل المباريات التي تقام عليه يوميا".

وأضاف "الزمالك والأهلي يرغبان في لعب المواجهة في القاهرة".

وشدد "استاد السلام؟ أستبعد تلك الفكرة. الإنتاج الحربي حاول لعب مبارياته هناك لأنه ملعبه الأساسي لكن وجوده ضمن ملاعب كأس الأمم حال دون تنفيذ ذلك الأمر".

وأتم "أعتقد أن استاد الدفاع الجوي هو المهيأ والجاهز لاستقبال القمة، رغم كونه ضمن الملاعب الأساسية لكأس الأمم".

ويواجه الزمالك الأهلي يوم 30 مارس الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة 17 للدوري المصري، في وقت كشف فيه أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن احتمالية نقل لقاء القمة من ملعب برج العرب بسبب سوء أرضية الملعب.

وتحدث مجاهد لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "النهار" قائلا: "سنعقد جلسة مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وسلطات الأمن لبحث حل للخروج من تلك الأزمة".

وأكمل "نعم أرضية ملعب برج العرب في حالة سيئة وسوف نبحث عن حل خلال الأيام المقبلة".

وأتم "يجب أن نراعي أن الملعب استضاف عددا كبيرا في المباريات في الفترة الأخيرة ويحتاج إلى فترة راحة".

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