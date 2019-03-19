الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد

أعلن نادي الوحدة السعودي إقالة مدربه المصري أحمد حسام "ميدو" من منصبه.

وقال حساب النادي السعودي عبر "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي

إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".

ميدو صاحب الـ36 عاما قاد الوحدة في 13 مباراة، فاز في 6 وتعادل 3 وخسر 4، جامعا 21 نقطة من أصل 36 جمعهم الفريق بشكل عام، ليحتل المركز السادس في الدوري السعودي.

قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق . — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 19, 2019

ولم يكشف النادي السعودي الأسباب حول إقالة المدرب الذي لم يفز في آخر 3 مباريات حيث تعادل مرتين وخسر مرة.

اختراق الحساب؟

في المقابل، رد ميدو عبر تويتر قائلا: "شكرا إدارة الوحدة، شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه و مساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن احقق بالفريق نتائج وأداء متميز أشاد به الجميع، أحترم قرار الادارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

شكرا اداره الوحدة شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئوليه في ظروف صعبه و استطعت بفضل الله و توفيقه و مسانده الاداره و إخلاص اللاعبين و الجهاز الفني و الإداري و الطبي ان احقق بالفريق نتائج و اداء متميز اشاد به الجميع احترم قرار الاداره لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونيه اختراق حسابي — Mido (@midoahm) March 19, 2019

وأضاف ميدو: "أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي (رئيس النادي) وعبد الله خوقير (نائبه)، لم أر منهم إلا كل خير ودعم لي منذ أول يوم لي في المملكة، سيظلا اخوة لي لآخر يوم في عمري".

اشكر بشكل خاص حاتم الخيمي وعبد الله خوقير ..لم ارى منهم الا كل خير ودعم لي منذ اول يوم لي في المملكه..سيظلوا اخوه لي الى اخر يوم في عمري..@15Khogeer @hatimk09 — Mido (@midoahm) March 19, 2019

وتأتي تغريدة ميدو بعد حالة من الجدل بدأت بعد رد حمل إساءة لأحد المشجعين من حساب ميدو، قبل أن يعلن المدرب بعدها أن الحساب قد تم اختراقه وتم استعادته.

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