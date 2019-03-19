الوحدة السعودي يعلن إقالة ميدو.. والمدرب يرد

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 10:25

كتب : FilGoal

ميدو - الوحدة

أعلن نادي الوحدة السعودي إقالة مدربه المصري أحمد حسام "ميدو" من منصبه.

وقال حساب النادي السعودي عبر "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي

إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".

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ميدو صاحب الـ36 عاما قاد الوحدة في 13 مباراة، فاز في 6 وتعادل 3 وخسر 4، جامعا 21 نقطة من أصل 36 جمعهم الفريق بشكل عام، ليحتل المركز السادس في الدوري السعودي.

ولم يكشف النادي السعودي الأسباب حول إقالة المدرب الذي لم يفز في آخر 3 مباريات حيث تعادل مرتين وخسر مرة.

اختراق الحساب؟

في المقابل، رد ميدو عبر تويتر قائلا: "شكرا إدارة الوحدة، شكرا جمهور الوحدة تحملت المسئولية في ظروف صعبة واستطعت بفضل الله وتوفيقه و مساندة الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن احقق بالفريق نتائج وأداء متميز أشاد به الجميع، أحترم قرار الادارة لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي".

وأضاف ميدو: "أشكر بشكل خاص حاتم الخيمي (رئيس النادي) وعبد الله خوقير (نائبه)، لم أر منهم إلا كل خير ودعم لي منذ أول يوم لي في المملكة، سيظلا اخوة لي لآخر يوم في عمري".

وتأتي تغريدة ميدو بعد حالة من الجدل بدأت بعد رد حمل إساءة لأحد المشجعين من حساب ميدو، قبل أن يعلن المدرب بعدها أن الحساب قد تم اختراقه وتم استعادته.

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