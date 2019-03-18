كشف هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر تفاصيل إصابة عامر محمد عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي والمنتخب.

عامر محمد عامر النادي : الإنتاج الحربي مصر

وقال هاني رمزي: "التشخيص المبدئي لإصابة عامر عامر هو جزع في الرباط الداخلي للركبة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "عامر عامر سيخضع لأشعة أخرى يوم الثلاثاء لمعرفة حجم الإصابة بشكل قاطع ونهائي".

وواصل "إصابة عامر عامر من النوع القوي للغاية. تلك النوعية من الإصابات تكون قوية وتحتاج لوقت طويل للتعافي".

وتابع "بنسبة كبيرة لن يتواجد عامر عامر معنا في مواجهتي النيجر ونيجيريا".

وأردف "كل ذلك سيتضح من أشعة يوم الثلاثاء ولكن الأقرب هو غيابه عنا بسبب التشخيص المبدئي القوي".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة النيجر في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية يوم السبت المقبل، ونيجيريا وديا بعد ذلك بثلاثة أيام.

المنتخب المصري خاض مرانه في مدينة برج العرب، بمشاركة 18 لاعبا، مران لم يكمله عامر.

المران الذي بدأ في السادسة والنصف مساءً، تنوّع بين الجوانب البدنية والفنية والخططية، واستمر لقرابة الساعتين مع ظهور اللاعبين بحالة فنية جيدة.

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