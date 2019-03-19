الأهلي: تلقينا اتصالات من الدوري الفنلندي لضم مؤمن زكريا.. وهذا موعد الحسم

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن تلقيه اتصالات من أندية في الدوري الفنلندي ترغب في التعاقد مع جناح الفريق مؤمن زكريا.

مؤمن زكريا النادي : أحد الأهلي

وقال عبد الحفيظ للمركز الإعلامي لناديه: "الأمور ستحسم خلال الأسبوع الجاري بعد إنهاء كافة التفاصيل، والوصول لاتفاق نهائي بشأن إعارته والنادي الذي سيلعب له".

وشدد عبد الحفيظ: "مصلحة مؤمن في مقدمة اهتمامات النادي، ندرس العروض التي تلقيناها للوصول لاتفاق لإعارة اللاعب".

وانتقل مؤمن زكريا من الأهلي إلى نادي أحد خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك صاحب الـ30 عاما في أي مباراة منذ انتقاله إلى الفريق السعودي، قبل أن يعلن النادي استغنائه عن خدماته بسبب عدم الجاهزية البدنية والفنية.

وتعد فنلندا من الدول القليلة التي يستمر فيها باب القيد مفتوحا خلال الشهر الجاري، وسبق للأهلي إعارة لاعبه السابق عبد الله السعيد إلى نادي كوبيون بوليسورا هناك في نفس التوقيت العام الماضي.

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