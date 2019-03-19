سويلم: المنتخب لن يظهر بالقميص المعلن عنه في كأس الأمم الإفريقية

الثلاثاء، 19 مارس 2019 - 11:23

كتب : أحمد الخولي

قميص منتخب مصر

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن القميص الذي أعلن عنه الاتحاد أمس الاثنين، هو قميص مؤقت لن يظهر به المنتخب في كأس الأمم الإفريقية الصيف المقبل.

وكشف سويلم في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" عبر إذاعة "راديو هيتس": "هناك زي آخر تم اختيار تصميمه من قبل هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، يمثل الهوية المصرية وتاريخنا المشرف وسيلقى قبول ورضا جميع الأذواق".

وأضاف "ذلك القميص سيظهر في كأس الأمم الإفريقية".

وأتم سويلم "تم الاتفاق مع بوما على إعداد نسخة من الزي بسعر يناسب الطبقات الكادحة من الجمهور المصري بأسعار اقتصادية".

وأعلن اتحاد الكرة أمس الاثنين عن التصميم الجديد لقميص منتخب مصر من صناعة شركة "بوما" الألمانية، التي ترعى قميص المنتخب حتى عام 2022، إلا أن التصميم قابله انتقاد من قطاع عريض من المتابعين.

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