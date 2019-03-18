إصابة عامر عامر في مران منتخب مصر

الإثنين، 18 مارس 2019 - 21:48

كتب : عاطف شادي

مران منتخب مصر

تعرّض عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، لإصابة في مران منتخب مصر اليوم الإثنين.

المنتخب المصري خاض المران في مدينة برج العرب، بمشاركة 18 لاعبا، مران لم يكمله عامر.

الحارس المصري تعرّض لكدمة أثناء التدريب، ليغادره ويتلقى العلاج، في انتظار أن يحدد الجهاز الطبي قوة الإصابة.

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المران الذي بدأ في السادسة والنصف مساءً، تنوّع بين الجوانب البدنية والفنية والخططية، واستمر لقرابة الساعتين مع ظهور اللاعبين بحالة فنية جيدة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، يوم 23 مارس الجاري.

قبل أن يواجه نيجيريا وديًا يوم 26 من الشهر نفسه.

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