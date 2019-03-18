رئيس الزمالك: شعرت أننا في طائرة مخطوفة من مدربنا والحكم ضد نصر حسين داي

لم يخف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تخوفه الشديد طوال مجريات لقاء فريقه أمام نصر حسين داي الجزائري.

الزمالك تعادل في الجزائر أمام نصر حسين داي بلا أهداف ليتأهل لربع نهائي الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك: "شعرت أننا في طائرة مخطوفة طوال أحداث المباراة ولا أحد يعرف ماذا ينوي الخاطف أن يفعل بنا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة المحور "شعرت بالخوف لمدة 93 دقيقة وكنت أقفز في منزلي لكي يقوم مدربنا بإجراء تغييرات ولكنه لم يفعل".

وواصل "مدربنا والحكم الأول والحكم المساعد تسببوا في ذلك الشعور وتسببوا في توتر جماهير الزمالك. تغييرات متأخرة وقرارات غير موفقة على الإطلاق يحتسبها الحكم ضدنا".

وتابع "تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين لإخبارهم بسوء الحكم وأنه قد يحتسب ركلة جزاء وهمية ضدنا".

وأكمل حديثه قائلا: "الاتحاد الإفريقي يعاند الزمالك ويسند مبارياتنا لحكام دون المستوى دائما".

وأتم "لاعبو الزمالك رجال على قدر المسؤولية ونجحوا في تخطي هذا الاختبار والآن التركيز على لقاء المقاولون العرب في الدوري".

وتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع جور ماهيا الكيني صاحب المركز الثاني ليتأهل الفريقين معا لربع نهائي الكونفدرالية.

بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث بـ8 نقاط، ثم بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الأخير بـ 7 نقاط.

الزمالك سينتظره مواجهة أما حسنية أكادير أو النجم الساحلي أو نكانا، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما يقام لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.

اقرأ أيضا:

مصدر في الزمالك لـ في الجول: اتجاه لرفع عقوبة أحداد وكهربا

كوكا يروي لـ في الجول كواليس أحداث الشغب وإلغاء كلاسيكو اليونان في حضوره

حوار في الجول - أيمن أشرف: عن أسباب قوة الأهلي بعد يناير.. والمحاولة الثالثة لحصد اللقب الإفريقي

تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية.. موعد القرعة وماذا ينتظر الزمالك

المهمة الإفريقية تمت بنجاح.. الزمالك يعود من الجزائر بتعادل مع حسين داي ويتأهل متصدرا