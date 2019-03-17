خاص كوكا يروي لـ في الجول كواليس أحداث الشغب وإلغاء كلاسيكو اليونان في حضوره

الأحد، 17 مارس 2019 - 23:27

كتب : أحمد شاكر

كوكا - أوليمبياكوس

بعد دقائق من تجربة غير اعتيادية للاعب كرة قدم، تحدّث أحمد حسن "كوكا" إلى Filgoal.com عن كواليس إلغاء مباراة فريقه أوليمبياكوس أمام باناثينايكوس.

الدربي اليوناني المشتعل انتهى بصافرة مبكرة قبل 20 دقيقة على نهايته، بسبب اقتحام جماهير باناثينايكوس لأرض الملعب، وكوكا كان شاهدا على الأحداث من دكة بدلاء أوليمبياكوس.

Filgoal.com اطمأن على سلامة كوكا أولا، وسأله عن حقيقة الأحداث ثانيا، والمهاجم الدولي المصري أجاب: "حدثت مشاكل بسبب الجماهير".

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وأضاف لاعب براجا السابق الذي لم يدرك بعد الصورة الكاملة للأحداث: "لا أدري ما الذي حدث تماما".

وواصل مستعرضا: "الحكم أوقف المباراة لأن الجماهير كانت تحاول اقتحام الملعب".

وأكمل: "طلبوا مننا الدخول إلى غرفة خلع الملابس".

مختتما: "بعد ساعة قام الحكم بإلغاء المباراة واحتسبنا فائزين".

ماذا حدث؟

الشغب بدأ بعد 5 دقائق على انطلاق المباراة، عندما اقتح من 20 إلى 30 فردا من جمهور باناثينايكوس "جرين هوليجانز" أرض الملعب.

جماهير باناثينايكوس المقتحمة حملت آلات حادة بحسب موقع "to10" اليوناني، وتوجهوا إلى دكة بدلاء أوليمبياكوس.

ماركو فريتس حكم المباراة الألماني اضطر إلى إيقاف المباراة لحوالي 8 دقائق، قبل أن يتم استئنافها مجددا.

أجواء المباراة ازدادت سخونة عندما تلقى أصحاب الأرض الهدف الأول بواسطة الإسباني ميجيل أنخيل جيريرو الذي تقدّم لفريقه أوليمبياكوس في الدقيقة 53.

في الدقيقة 70 حلت الطامة، واقتحمت الجماهير الملعب مرة أخرى، ليأمر الحكم اللاعبين بالمغادرة إلى غرف خلع الملابس مباشرة، وتتوقف المباراة لوقت طويل.

لاحقا عاد الحكم للظهور على أرض الملعب وقام بفحص الأجواء المحيطة، قبل أن يطلق صافرة نهاية المباراة معلنا إلغائها.

جماهير باناثينايكوس عبّرت عن غضبها لهذا الإلغاء وأشعلت النيران في بعض اللافتات.

أوليمبياكوس يحتل المركز الثاني في الدوري اليوناني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل باناثينايكوس المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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أحمد حسن كوكا أوليمبيايكوس باناثينياكوس الدوري اليوناني

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