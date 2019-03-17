يتجه مجلس إدارة نادي الزمالك لرفع العقوبة المالية التي وُقعت في وقت سابق ضد الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" وحميد أحداد.

الزمالك تعادل في الجزائر أمام نصر حسين داي بلا أهداف ليتأهل لربع نهائي الكونفدرالية كمتصدر لمجموعته. (طالع التفاصيل)

إدارة الزمالك قررت في وقت سابق توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على كهربا بسبب واقعته مع بعض من جماهير الفريق في لقاء بترو أتليتكو، بعدها قرر المجلس توقيع نفس الغرامة المالية على أحداد بعد وقوفه على الكرة أمام جور ماهيا.

وكشف مصدر مسؤول داخل الزمالك لـFilGoal.com "أحداد وكهربا ألتزما وقدما أقصى ما لديهما مع الفريق وكانا من أسباب الوصول لربع نهائي الكونفدرالية".

وأضاف "ومن هنا توجد نية داخل مجلس الإدارة بإلغاء العقوبة المالية الموقعة على الثنائي".

وتابع "ترغب الإدارة في فرض حالة من التركيز لدى الجميع وعدم الانشغال بأي أمور خاصة، وتحديدا في الفترة المقبلة التي ستشهد العديد من المباريات العامة للفريق في الدوري وفي إفريقيا".

الزمالك سينتظره مواجهة أما حسنية أكادير أو النجم الساحلي أو نكانا، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما يقام لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل في الدوري المصري، قبل التوقف الدولي ومن ثم مواجهة الأهلي في الـ 30 من شهر مارس.

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