المهمة الإفريقية تمت بنجاح.. الزمالك يعود من الجزائر بتعادل مع حسين داي ويتأهل متصدرا

أتم الزمالك مهمته الإفريقية بنجاح وتأهل لدور الـ8 من بطولة الكونفدرالية متصدرا مجموعته بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات خارج ملعبه مع نصر حسين داي الجزائري.

وتصدر الزمالك المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بالتساوي مع جور ماهيا الكيني صاحب المركز الثاني ليتأهل الفريقين معا لربع نهائي الكونفدرالية.

بينما جاء نصر حسين داي في المركز الثالث بـ8 نقاط، ثم بترو أتليتكو الأنجولي في المركز الأخير بـ 7 نقاط.

وصف المباراة

بادر نصر حسين داي المباراة بالهجوم وسدد خاسف نوفل كرة أرضية خطيرة مرت بجوار مرمى جنش.

وانخفض مستوى اللعب في أول 20 دقيقة من المباراة إلى أن رد الزمالك بالهجوم وانطلق عبد الله جمعة من الناحية اليسرى وأرسل عرضية أرضية إلى بوطيب أبعدها الدفاع إلى ركنية.

وجاءت أخطر فرصة للزمالك في الشوط الأول في الدقيقة 24 بعد عرضية رائعة من حمدي النقاز إلى حميد أحداد الذي قابلها برأسية مرت بجوار القائم.

ثم عاد مستوى اللعب للانخفاض مرة أخرى في الدقائق المتبقية من الشوط الأول دون أي خطورة على مرمى الفريقين.

في الشوط الثاني سيطر نصر حسين داي على الكرة خلال الدقائق الأولى ولكن دون خطورة على مرمى الزمالك.

وحصل فرجاني ساسي على إنذار في الدقيقة 60 للاعتراض على قرار الحكم باحتساب ركلة حرة مباشرة لأصحاب الأرض.

ونفذ حراق شمس الدين الركلة الحرة لتمر بجوار مرمى جنش في أخطر فرصة لنصر حسين داي في الشوط الثاني.

مرة أخرى رد الزمالك بقوة في أخطر هجمة للأبيض خلال المباراة في الدقيقة 71 بعدما مرر فرجاني ساسي بطريقة رائعة إلى أحمد سيد "زيزو" الذي أرسل عرضية على رأس خالد بوطيب ليضعها المهاجم المغربي أعلى العارضة.

وأجرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك التغيير الأول ودفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من أحداد.

واستمرت سيطرة نصر حسين داي على الكرة دون خطورة حقيقية على مرمى الأبيض.

ودفع جروس باللاعب محمود عبد العزيز بدلا من أحمد سيد "زيزو" في الدقائق الأخيرة من المباراة لغلق وسط الملعب.

وكاد البديل محمود عبد العزيز أن يسجل هدف الزمالك الأول في الدقائق الأخيرة بعد انطلاقة من كهربا وتمريرة إلى لاعب الوسط الذي سدد بقوة أعلى العارضة.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتأهل الزمالك لربع النهائي.