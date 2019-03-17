خاص حوار في الجول - أيمن أشرف: عن أسباب قوة الأهلي بعد يناير.. والمحاولة الثالثة لحصد اللقب الإفريقي

الأحد، 17 مارس 2019 - 22:55

كتب : حسام نور الدين

أيمن أشرف - الأهلي - إنبي

"الأهلي دائما هو المرشح الأول للفوز بكل البطولات المشارك بها، ولن نفوت المحاولة الثالثة لحصد لقب إفريقيا".. كان هذا ما أكد عليه أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر خلال حواره مع FilGoal.com.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

الأهلي تأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا متصدرا مجموعته في رحلته للوصول لنهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي ومن أجل حصد اللقب الغائب منذ عدة سنوات.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع أيمن أشرف مدافع الأهلي تحدث خلاله عن ارتفاع مستوى الفريق في النصف الثاني من الموسم ومنافسته على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر وأيضا الاستعداد لمباراة القمة وغيرها من الأمور الهامة.

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وقال أيمن أشرف لـFilGoal.com: "حققنا المطلوب من الفريق خلال مباراة شبيبة الساورة وهو الفوز والتأهل في صدارة المجموعة لأن هذا الأمر المعتاد بالنسبة للأهلي".

وأضاف "دائما الأهلي هو المرشح الأول لكل البطولات التي يشارك بها، وظروف ما قبل المباراة منحتها أهمية كبيرة بعد اشتعال المنافسة في الجولة قبل الأخيرة".

وأكد أيمن أشرف "نسعى دائما أن نكون عند حسن ظن الجميع، ولكن كما نعلم نحن نلعب في ظروف صعبة مثل الإصابات والغيابات وأيضا ضغط المباريات ولكن الجماهير كانت عامل الحسم خلال مباراة الساورة".

وأوضح "مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق استطاع تحفيز اللاعبين بالشكل الأمثل قبل المباراة من النواحي النفسية والفنية، لذلك قدم الفريق مستوى مميز".

وشدد أيمن أشرف "نترقب قرعة دور الثمانية ولكن بشكل عام نحن جاهزون لمواجهة أي منافس وأتمنى أن يحالفنا الحظ هذه المرة ونحقق اللقب بعد الوصول مرتين للنهائي".

وانتقل للحديث عن مباراة الزمالك في الدوري قائلا "بالتأكيد لقاء القمة هام جدا بالنسبة لنا وسوف نستعد له بشكل قوي".

وشرح "الفريق استعاد الكثير من قوته بعد عودة المصابين وتألق صفقات يناير، وأصبحنا نملك الجاهزية التامة للمنافسة بقوة في المراحل النهائية من البطولات".

وأردف "كذلك انسجام العناصر الجديدة مع أصحاب الخبرات ساهم في تغير شكل الفريق".

المنافسة في الدفاع والظهير الأيسر

وتابع أيمن أشرف "كل اللاعبين يتنافسون بشرف للمشاركة واللعب ومساعدة الفريق، الآن أنافس في مركز قلب الدفاع مع كل من سعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وأحمد علاء، وأيضا في الظهير الأيسر مع علي معلول ومحمود وحيد، وبالتأكيد كل لاعب من السابقين يقاتل لإخراج أفضل ما لديه للمشاركة في المباريات".

وواصل "بشكل شخصي أسعى التواجد دائما في التشكيل الأساسي، ولكن بالتأكيد لن أواجه أي مشكلة إذا جلست على مقاعد البدلاء في حالة إذا كان زميلي أكثر جاهزية وكل هذا من أجل مصلحة الفريق".

وأتم أيمن أشرف تصريحاته "حتى إذا طلب مني المشاركة حارس مرمى لن أرفض، والدي كان حارس مرمى وتدربت كثيرا على هذا المركز أثناء طفولتي، والحمد لله أن مباراة الساورة مرت بسلام رغم مشاركة محمد الشناوي وهو لا يزال يعاني من الإصابة".

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