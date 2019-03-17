تعرف على كل المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية.. موعد القرعة وماذا ينتظر الزمالك

الأحد، 17 مارس 2019 - 20:37

كتب : FilGoal

الزمالك - نصر حسين داي

انتهت مرحلة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية. الزمالك نجح في الاختبار وتصدر مجموعته.

في المجموعة الأولى تأهل نهضة بركان المغربي (11 نقطة) كمتصدر لمجموعته، بينما وصل حسنية أغادير المغربي (8 نقاط) ببطاقة الوصافة.

المجموعة الثانية، شهدت تصدر الصفاقسي التونسي (12 نقطة)، بينما خطف النجم الساحلي التونسي (10 نقاط) بطاقة الوصافة.

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الهلال السوداني (11 نقطة) أنهى المجموعة الثالثة في الصدارة، بينما كانت بطاقة الوصافة من نصيب نكانا الزامبي (9 نقاط).

المجموعة الرابعة شهدت وصول الزمالك (9 نقاط) كمتصدر لمجموعته بينما خطف جور ماهيا الكيني (9 نقاط) بطاقة الوصافة.

وفيما يلي كل المتأهلين لربع النهائي:

المتصدرون: نهضة بركان – الصفاقسي – الهلال – الزمالك.

الوصافة: حسنية أكادير – النجم الساحلي – نكانا – جور ماهيا.

وتقام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 مارس.

القرعة ستكون لتحديد مباريات ربع النهائي إلى جانب نصف النهائي أيضا مثلما حدث في قرعة دوري أبطال أوروبا.

الزمالك سينتظره مواجهة أما حسنية أكادير أو النجم الساحلي أو نكانا، وستكون مباراة الذهاب خارج ملعبه، بينما يقام لقاء الإياب على ملعبه ووسط جماهيره.

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي أحد أيام 5-6-7 من شهر أبريل المقبل، على أن تقام مباريات الإياب أحد أيام 12-13-14 من نفس الشهر.

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