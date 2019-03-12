بالفيديو - ملك دوري الأبطال.. رونالدو يكمل الريمونتادا بالهدف الثالث في أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 23:54

كتب : محمد سمير

رونالدو

اكتملت ريمونتادا يوفنتوس على أتليتكو مدريد بهدف ثالث سجله كريستيانو رونالدو صاحب أهداف المباراة الثلاثة.

وسجل رونالدو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 86 ليكمل ريمونتادا يوفنتوس ويقترب البيانكونيري من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وكان أتليتكو مدريد قد تغلب على يوفنتوس في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في إسبانيا.

وسجل رونالدو هدفين يوفنتوس الأول والثاني في الدقيقتين 27 و49 قبل أن يسجل الثالث في الدقيقة 86.

وكان رونالدو قد سجل هدف وحيد مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا قبل تلك المباراة أمام مانشستر يونايتد في دور المجموعات.

وأنقذت تقنية الفيديو VAR فريق أتليتكو مدريد من هدف مبكر سجله جيورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس في الدقيقة الرابعة. (من هنا)

وألغى حكم اللقاء الهدف بسبب تداخل رونالدو مع أوبلاك في الكرة قبل أن يلجأ لتقنية الفيديو ويستأنف اللقاء.

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