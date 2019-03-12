نفى علاء خشب رئيس نادي إنبي الأنباء المتداولة عن إقالة علي ماهر المدير الفني للفريق بعد التعادل السلبي أمام حرس الحدود.

وقال علاء خشب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com تعليقا على ذلك القرار: "والله العظيم لم يحدث إقالة علي ماهر، رفضنا تقدمه بالاستقالة المرة السابقة ولم يحدث أي شيء عقب مباراة حرس الحدود".

ويتذيل إنبي الترتيب برصيد 22 نقطة بالتساوي مع النجوم ويفصله 3 نقاط فقط للابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط.

وأضاف رئيس إنبي "مجلس الإدارة بالكامل يدعم علي ماهر للاستمرار في المهمة، ولدينا ثقة في المباريات المقبلة".

وتابع "لعبنا مواجهات قوية أمام الأهلي والزمالك وبيراميدز، بالطبع هناك تخوف من مراكز الهبوط ولكن نتمنى التحسن في المباريات المقبلة".

وأثار علاء خشب تساؤل قائلا: "هناك ملحوظة أخرى نتمنى إيجاد تفسير لها، إنبي النادي الوحيد الذي لم يحتسب له ركلة جزاء واحدة في 26 جولة من المسابقة، هل ذلك بسبب أننا فريق بلا جماهير؟".

وواصل حديثه "بالإضافة لركلات الجزاء تم إلغاء أهداف لنا وأرسلنا خطابات لاتحاد الكرة ولم يرد علينا وأنا مندهش من ذلك".

وأضاف "لم أتحدث من قبل في ذلك الموضوع ولكن الأمور لا تدار كذلك، على الأقل يرد اتحاد الكرة علينا".

وتابع "المباريات مسجلة وموجودة ويمكنكم التأكد إذا كان إنبي له حق في ركلات جزاء أم ذلك مجرد افتراء منّا".

ويلعب إنبي مباراته المقبلة أمام الإسماعيلي يوم 29 مارس، ولدى الفريق البترولي 22 نقطة من 25 مباراة.

وشدد رئيس إنبي "لو كانت لدينا موارد مادية، كنا سنطالب بحكام أجانب لمبارياتنا مثل فريق بيراميدز أو غيره".

وأتم تصريحاته "موقفنا حاليا خطر، وأضعنا العديد من النقاط في الدور الأول وكان خطأ من مجلس إدارتنا عدم التعامل بصورة سريعة".

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