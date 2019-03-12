ليلة_الأبطال مؤتمر كوفاتش: كومان وألابا جاهزان .. ولم نتدرب على ركلات الترجيح

زف الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونيخ الكثير من الأخبار السعيدة لمشجعي الفريق وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والمقام على ملعب أليانز أرينا.

كوفاتش أعلن جاهزية الثنائي ديفيد ألابا وكينجسلي كومان للمشاركة أمام الفريق الإنجليزي، كما أبدى ثقة كبيرة بتصريحه بأنه لم يدرب فريقه على ركلات الترجيح حال انتهت المباراة بالتعادل.

وبدأ المدرب الكرواتي حديثه عن دفاع فريقه وأزمة محببة بجاهزية الجميع وقال "لدي ثلاثة مدافعين على أعلى طراز كلهم جاهزون للمشاركة، ولدي تصور عمن سيشارك غدا، لكنني لست متأكدا 100% لذا لن أقوم بإخباركم".

وتابع "تأهلت لكأس العالم وأنقذت إينتراخت من الهبوط، مباراة الغد صعبة وهامة في مسيرتي. الضغط يكون كبيرا في المباريات الإقصائية لكن هذه نقطة إيجابية وليست سلبية، العالم كله سيشاهد، الكل متحمس بداية من اللاعبين مرورا بالمدربين وأيضا الجماهير"

وعن مانويل نوير قال كوفاتش "نوير لديه خبرة كبيرة، عانى من إصابة لفترات طويلة لكنه عاد، شخصيته المميزة ودوره كقائد يلهم الجميع خلف الكواليس. هو هادئ ومستعد لعمل ما يتقنه والقيام بتصديات رائعة، كان مميزا في التمرير في المباراة الأولى وسنحتاجه كذلك في مباراة الإياب"

وأضاف "نحتاج للبقاء متوازنين، ونحتاج لتحقيق الفوز مهما كلف الأمر، سجل ليفربول أم لم يسجل.

إذا سجلوا سيمتلكون أفضلية لكننا سنحقق الفوز مهما كلف الأمر، سنحظى بتشجيع رائع من 70 ألف مشجعًا وسيكون الأمر لا يُنسى"

وعن إصابات الفريق البافاري قال كوفاتش "كينجلسي كومان اجتاز اختبار اللياقة لمباراة الغد لكننا لا نعرف هل سيكون جاهزا كفاية للبدء أساسيا أم لا، هو لاعب مهم لنا ويمنحنا بُعدا إضافيا في الهجوم.

ألابا أيضا شارك في تدريبات الأمس وسيشارك اليوم، أنا واثق من وجوده غدا في اللقاء"

وعن غياب كيميتش للإيقاف قال "رافينيا ليس لديه مشكلة في التحول من مركز الظهير الأيسر للظهير الأيمن، هذا مركزه الأساسي"

وأكمل "يجب أن نكون حاسمين وفعالين في الهجوم ونستغل الفرص المتاحة، سجلنا الكثير من الأهداف في مبارياتنا الأخيرة في الدوري الألماني لكننا تلقينا الكثير أيضا، مشجعونا سيمنحوننا الدفعة اللازمة لفعل ذلك غدا"

وأتم "لم نتدرب على ركلات الترجيح، خضنا مباراة تدريبية انتهت بالتعادل أردت انهائها لكن اللاعبون أكملوها، لا يمكنك محاكاة الضغط النفسي لركلات الترجيح في التدريب. لجأنا لركلات الترجيح مرة في كأس تيليكوم ولم نتدرب قبلها، مع إينتراخت وصلت لركلات الترجيح 3 مرات ولم نتدرب أبدا قبلها"

لقاء الذهاب في ملعب أنفيلد انتهى بالتعادل السلبي 0-0 بين الفريقين، ويسعى الفريق الألماني لإضافة تألق أوروبي لصحوته المحلية التي وضعته في صدارة ترتيب الدوري الألماني في الأسابيع الأخيرة.

ويغيب عن صفوف بايرن ميونيخ في لقاء ليفربول الرباعي جوشوا كيميتش، توماس مولر للإيقاف، وآريين روبن وكورنتين توليسو للإصابة.

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