خاص مدرب ناشئي الزمالك لـ في الجول: هدفنا تقديم وتجهيز اللاعبين للفريق الأول

الثلاثاء، 12 مارس 2019 - 18:57

كتب : FilGoal

زمالك 97 - الأهلي

شدد سيد حنفي مدرب فريق الزمالك مواليد 1997 على أن الهدف الرئيسي لفريقه هو تقديم وتجهيز اللاعبين للفريق الأول بالنادي.

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثية دون رد ضمن الجولة الـ17 لبطولة الجمهورية للناشئين. (طالع التفاصيل)

وقال سيد حنفي لـFilGoal.com: "حققنا فوزا هاما للغاية وكنا الأفضل طاول المباراة وسيطرنا على مجريات اللعب".

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وأضاف "فارق النقاط لم يسبب لنا أزمة في المباراة، والكل يعرف أن القمة ليس لها مقايس ولها حسابات مختلفة".

وعن مساعدة لاعبي الفريق الأول للزمالك للفوز على الأهلي رد قائلا: "بالفعل شارك معنا بعض لاعبي الفريق الأول، ولكن أيضا شارك معنا بعض اللاعبين من مواليد 1999 و2000 مثل يحيى مفتاح وحسين فيصل ويوسف ومحمود".

وأوضح "لا أنكر أن موقف الفريق في جدول الترتيب لا يليق باسم الزمالك ولكننا نسعى جاهدين لتصحيح الأوضاع".

وأتم تصريحاته "هدف فريق الناشئين الأول هو إخراج لاعبين مميزين للفريق الأول للزمالك، كذلك تأهيل نجوم الفريق كما حدث في وقت سابق مع أيمن حفني ومصطفى فتحي وغيرهم".

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