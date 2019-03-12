ليلة_الأبطال مؤتمر فقير: سأحقق حلم طفولتي باللعب في كامب نو .. نود مفاجأة برشلونة

أظهر نبيل فقير نجم فريق أوليمبيك ليون ثقة كبيرة قبل مواجهة برشلونة وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء الذي يقام على ملعب كامب نو مساء الأربعاء.

صانع الألعاب الفرنسي تحدث عن حلم طفولته الذي تحقق باللعب في كامب نو وعدم شعور فريقه الفرنسي بالخوف من مواجهة كبيرة في ملعب الفريق الإسباني المدجج بالنجوم.

وقال فقير في بداية المؤتمر "مفاجأة مباراة الذهاب أعطتنا أفكارا، أتينا لنصنع أقدارنا، لا حاجة لنا لنخطئ، مستعدون لتقديم مباراة كبيرة".

وأكمل "لن ندخل اللقاء خائفين، يمكننا فعلها. موسى ديمبلي واثق ويساعدنا كثيرا، مازال يتأقلم ونأمل أن يستمر مستواه المميز في لقاء الغد".

وتابع "لا نشعر بالضغط فهي كرة قدم في النهاية لكنها مباراة خاصة نتطلع لها، نحتاج دعم مشجعينا".

وأضاف "هذه مباراة ضمن الأهم في مسيرتي كلاعب، نحن جاهزون ومتحمسون، نملك الجودة رغم صغر سن فريقنا".

وأتم "كان حلما لي منذ طفولتي أن ألعب مباراة على ملعب كامب نو لكن الأهم أننا نريد التأهل، نود أن نفاجئ برشلونة".

لقاء الذهاب في ملعب ليون انتهى بالتعادل السلبي 0-0 مما أعطى للفريق الفرنسي الأمل في تحقيق مفاجأة كبيرة في ملعب كامب نو.

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