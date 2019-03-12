يرى أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي أن فوز فريقه على سموحة جاء في توقيت مميز.

وفاز الإسماعيلي على سموحة بهدف دون رد في الجولة الـ25 للدوري المصري.

وقال أحمد قناوي لـFilGoal.com: "حققنا فوزا رغم الصعوبات التي واجهتنا قبل المباراة بسبب الغيابات العديدة والإصابات".

وأضاف "أيضا نعاني من إجهاد شديد بسبب تلاحم المباريات".

وأكمل "لابد من توجيه الشكر لمجموعة اللاعبين على مستواهم في المباراة".

وأتم تصريحاته "الخروج من البطولة الإفريقية سيجعل الفريق يركز بقوة في الدوري ويرفع عن اللاعبين الضغوط، وهذا سيجعلنا نعيد الفريق لمراكز المقدمة".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة من 21 مباراة.