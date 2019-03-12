بالفيديو - تقنية VAR تنقذ أتليتكو مدريد من هدف مبكر أمام يوفنتوس

أنقذت تقنية الفيديو VAR فريق أتليتكو مدريد من هدف مبكر سجله جيورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس في الدقيقة الرابعة.

جيورجيو كيلليني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويستضيف يوفنتوس فريق أتليتكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الإسباني بهدفين نظيفين.

واستقبل كيلليني كرة مرتدة من يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد بعد التحامه مع كريستيانو رونالدو.

وألغى حكم اللقاء الهدف بسبب تداخل رونالدو مع أوبلاك في الكرة قبل أن يلجأ لتقنية الفيديو ويستأنف اللقاء.

يبحث يوفنتوس عن تحقيق الفوز بفارق ثلاثة أهداف من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

ودخل البيانكونيري المباراة بدافع هجومي منذ البداية من أجل تعويض نتيجة مباراة الذهاب.

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