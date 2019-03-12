مكافأة من الزمالك لشبابه بعد الفوز على الأهلي.. وخاصة من ساسي وعلاء

قرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك صرف مكافأة للاعبي فريق الكرة الشباب مواليد 97 بعد الفوز الكبير على الأهلي.

وكان شباب الزمالك قد تغلب على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات بطولة الجمهورية لمواليد 1997.

كما قرر أمير مرتضى منصور صرف مكافأة خاصة منه للاعبين بعد ذلك الفوز الكبير.

على جانب آخر حرص الثنائي فرجاني ساسي ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول للقلعة البيضاء على صرف مكافأة خاصة لفريق الناشئين بعد ذلك الفوز.

وأحرز الأهداف أحمد مدبولي وكريم رأفت في الدقائق 21 و23 من الشوط الاول، وأضاف محمد عنتر الهدف الثالث في الدقيقة 64.

وهنأ أمير المشرف العام على الكرة فريق الشباب وأشاد بالأداء والروح العالية خلال اللقاء.

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