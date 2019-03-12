بالفيديو - رونالدو يشعل المواجهة.. هدف أول ليوفنتوس في شباك أتليتكو

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس في شباك أتليتكو مدريد ليشعل مواجهة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

سجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 27 برأسية رائعة استقبلها من عرضية فريدريكو بيرنارديسكي.

وكان يوفنتوس قد سقط في مباراة الذهاب بإسبانيا بهدفين نظيفين ويحتاج هدف آخر في المباراة الجارية ليعادل النتيجة.

ويعتبر ذلك الهدف هو الثاني لرونالدو مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وسجل رونالدو هدفه الأول في شباك مانشستر يونايتد بدور المجموعات.

وأنقذت تقنية الفيديو VAR فريق أتليتكو مدريد من هدف مبكر سجله جيورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس في الدقيقة الرابعة. (من هنا)

وألغى حكم اللقاء الهدف بسبب تداخل رونالدو مع أوبلاك في الكرة قبل أن يلجأ لتقنية الفيديو ويستأنف اللقاء.

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