بعد أحداث الكلاسيكو المؤسفة بتواجد مصري.. عقوبات صارمة ضد كتيبة كارتيرون

أصدرت لجنة التأديب في الاتحاد المغربي لكرة القدم عقوبات صارمة وقوية ضد فريقي الرجاء البيضاوي المغربي والجيش الملكي عقب الكلاسيكو المثير الذي جمع بينهما.

وعاقبت اللجنة نادي الرجاء المغربي بإقامة 4 مباريات دون جمهور مع تغريمه مبلغ 105 ألف درهم والزامة بتعويض الخسائر التي سجلت بعد تقييمها من طرف إدارة الملعب.

وذلك بسبب استعمال جماهيره للألعاب النارية ورميها داخل أرضية الملعب مع اقتلاع الكراسي ورميها في وجه الأجهزة الأمنية، وفقا لبيان اللجنة الرسمي.

كذلك غرمت اللجنة نادي الرجاء مبلغ 2000 درهم لحصول لاعبيه على 4 بطاقات صفراء في المباراة.

نادي الجيش الملكي بدوره لم يهرب من العقوبات.

الجيش الملكي سيلعب مباراتين دون جمهور مع تغريمه مبلغ 110 ألف درهم، لاستعمال الألعاب النارية ورميها داخل أرضية الملعب.

إلى جانب عرض جماهير الجيش الملكي لـ"لافتات تحمل عبارات مهينة"، وفقا لبيان العقوبات الرسمي.

ماذا حدث؟

الجيش الملكي انتصر على الرجاء بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 19 من الدوري المغربي في كلاسيكو مغربي تحت صافرة جهاد جريشة.

محسن ياجور سجل أولا للرجاء قبل أن يقلب الجيش الملكي النتيجة بركلتي جزاء عن طريق هيريتي لوفومبو ومهدي برحمة في الدقيقة 41 و90.

وفي الدقيقة 70 خرج مراد كعواش مطرودا بعد تدخل قوي على لاعب الرجاء.

عقب الطرد مباشرة، انفجرت المدرجات بالألعاب النارية "شماريخ" من قبل جماهير الجيش الملكي.

شماريخ أشعلت المدرجات قبل أن تُلقى على أرضية الملعب.

إلى جانب رفع لافتات "مستفزة وتُسيء لجماهير الرجاء"، وفقا لصحيفة المنتخب المغربية.

الدقيقة 90 شهدت ركلة جزاء مستحقة للجيش الملكي بعد تدخل قوي على إبراهيم البزجودي.

ركلة حولها مهدي برحمة بنجاح في شباك الرجاء.

عقب المباراة، انفجرت جماهير الرجاء غضبا لترد على جماهير الجيش الملكي وتلقى بالكراسي على أرضية الملعب.

ووقعت أحداث شغب بين جماهير الرجاء وقوات الأمن، قبل أن يُلقى القبض على 19 مشجعا من الرجاء، وفقا لصحيفة المنتخب المغربية.

وتحدث باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لـ الأهلي والحالي للرجاء عقب المباراة قائلا: "لا نستحق الخسارة، الفريق الذي كان أفضل خسر".

وأضاف في تصريحاته مع صحيفة اليوم 24 المغربية " الرجاء استحق نتيجة أفضل من الهزيمة في ملعب الأمير مولاي عبد الله، بالنظر إلى الأداء والمستوى الذي بصم عليه اللاعبون منذ الدقائق الأولى".

وواصل "الجيش لم يستحق الانتصار".

ويحتل الرجاء المركز الثاني برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، بينما الجيش الملكي برصيد 27 نقطة من 19 مباراة.

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