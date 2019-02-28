بالفيديو – ما لم تشاهده من قبل.. مراوغات وأهداف عبد الستار صبري مع باوك

بدأ عبد الستار صبري لاعب منتخب مصر السابق رحلته الاحترافية في النمسا مع تيرول إنسبروك قبل أن يتوهج مع باوك في اليونان وينضم إلى بنفيكا.

ولكن احتراف اللاعب الأعسر والمتوج مع منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 1998 كان في وقت لم يكن هناك الكثير من المباريات الأوروبية المذاعة هنا.

والآن لنشاهد بعض من أفضل مراوغات ومهارات عبد الستار صبري وأهدافه حينما كان لاعبا في باوك.

وعن تلك الفترة في مسيرته تحدث عبد الستار لبرنامج "المدرج" عبر قناة "دي إم سي سبورتس" في وقت سابق قائلا: "هذه أفضل فترة لي في مسيرتي كنت أبدع وأفعل كل شيء ممتع بالكرة".

وأتم "في باوك صنعوا لي تمثالا صغيرا في الملعب ومع احتراف شيكابالا في الفريق ذاته قالوا له أنت صبري الصغير".

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