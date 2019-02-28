إكرامي: أغيب عن الأهلي من 4 لـ 6 أسابيع.. الإصابة في توقيت صعب

الخميس، 28 فبراير 2019 - 18:31

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - الأهلي - الترجي

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي تفاصيل إصابته التي تعرض لها في مران الفريق يوم الخميس، مشيرا إلى "الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانة".

وكتب إكرامي على حسابه الرسمي على (تويتر): "الحمد الله على قضاء الله وقدره. الإصابة عبارة عن تمزق في عضلة السمانة".

وأضاف "أغيب على أثرها من 4 لـ 6 أسابيع تحددها استجابتي لطرق العلاج".

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وأشار "الإصابة في توقيت صعب ولكن لا يوجد خيرا من قضاء الله وحكمته".

وأتم "كل التوفيق لزملائي الرجال والجهاز الفني في المباريات الهامة المقبلة. وأعود أقوى بإذن الله".

وتعرض إكرامي لإصابة خلال مشاركته في مران الأهلي اليوم الخميس. إصابة لم يستطع إكرامي استكمال التدريبات بسببها ليغادر رفقة خالد محمود طبيب الأهلي ويخضع لفحص مبدئي قبل أن يقرر الطبيب إجراء أشعى للوقوف على حجم إصابته.

وخضع إكرامي للفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بتمزق في عضلة السمانة.

وبذلك قد يغيب حارس فينورد الهولندي الأسبق عن مباراتي دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا أمام كلا من فيتا كلوب وشبيبة الساورة، وكذلك مباراتي بتروجت والزمالك في مسابقة الدوري، وقد تمتد لمواجهة بيراميدز يوم 18 أبريل المقبل.

وشارك إكرامي في مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري أمام الجونة والتي انتصر فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وإجمالا لعب صاحب الـ35 عاما 10 مباريات خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات، استقبلت شباكه فيها 6 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة بالتقاسم مع بيراميدز وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

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