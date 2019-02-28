كشف مصدر مسؤول في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه عن أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض لن يستطيع بنسبة كبيرة اللحاق بلقاء بترو أتليتكو.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عقب نهاية التحقيق مع كهربا فإن مجلس إدارة الزمالك لم يتخذ قرارا بشأن اللاعب حتى الآن".

وأضاف "لذا لم يتحدد موقف اللاعب حتى الآن من اللقاء بشكل رسمي خاصة لأنه لم يتم رفع الإيقاف عنه وبالتالي هو حتى الآن خارج حسابات الجهاز الفني من المباراة المقبلة".

وسوف يخوض الزمالك مرانه الأخير في مصر غدا الجمعة قبل السفر إلى أنجولا لملاقاة بترو أتليتكو.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن إيقاف كهربا لأجل غير مسمى مع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه بسبب اشتباكه مع زميله في الفريق يوسف إبراهيم "أوباما" بجانب البصق على جماهير النادي عقب مواجهة بترو أتليتكو السابقة.

وخضع كهربا للتحقيق في مقر الزمالك اليوم الخميس وكشف FilGoal.com تفاصيل ما قاله اللاعب خلال جلسة التحقيق وأكد أن ما حدث مع أوباما مجرد شيء عادي يحدث في الملعب بين اللاعبين لرغبتهم في الفوز.

هذا بالإضافة لتأكيده أن ما حدث تجاه الجماهير هو بسبب "قلة منهم" على حد وصفه قامت بسب والدته. (طالع تفاصيل ما قاله كهربا في التحقيق في الزمالك)

ويحل الزمالك يوم الأحد المقبل ضيفا على بترو أتليتكو لملاقاته في إطار رابع جولات الكونفدرالية لحساب المجموعة الرابعة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين مقابل أربع نقاط للفريق الأنجولي الذي يحتل المركز الثاني.

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