كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي إصابة شريف إكرامي بمزق في عضلة السمانة.

وقال عبد الحفيظ: "الأشعة أكدت معاناة إكرامي من مزق في عضلة السمانة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم تتحدد مدة العلاج حتى الآن. نُعد برنامجا علاجيا من أجل تشخيص دقيق للمدة التي يحتاجها إكرامي".

وتعرض إكرامي لإصابة خلال مشاركته في مران الأهلي اليوم الخميس. إصابة لم يستطع إكرامي استكمال التدريبات بسببها ليغادر رفقة خالد محمود طبيب الأهلي ويخضع لفحص مبدئي قبل أن يقرر الطبيب إجراء أشعى للوقوف على حجم إصابته.

وخضع إكرامي للفحوصات الطبية التي أكدت إصابته بتمزق في عضلة السمانة واللاعب سيخضع للعلاج لفترة من المرجح أن تصل إلى شهر ونصف حسبما كشف مصدر مقرب من إكرامي لـ FilGoal.com.

وبذلك قد يغيب حارس فينورد الهولندي الأسبق عن مباراتي دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا أمام كلا من فيتا كلوب وشبيبة الساورة، وكذلك مباراتي بتروجت والزمالك في مسابقة الدوري، وقد تمتد لمواجهة بيراميدز يوم 18 أبريل المقبل.

وشارك إكرامي في مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري أمام الجونة والتي انتصر فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وإجمالا لعب صاحب الـ35 عاما 10 مباريات خلال الموسم الجاري بجميع المسابقات، استقبلت شباكه فيها 6 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 5 مباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة بالتقاسم مع بيراميدز وبفارق أربع نقاط عن الزمالك المتصدر.

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