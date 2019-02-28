خضع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق الزمالك للتحقيق بمقر النادي بعد إيقافه لأجل غير مسمى على خلفية ما بدر منه بمباراة بترو أتليتكو على ملعب برج العرب.

محمود كهربا النادي : الزمالك الزمالك

وكان كهربا قد دخل في مشادة مع بعض جماهير الزمالك عقب استبداله بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، كما ظهر على شاشات التليفزيون بدخوله في نقاش عنيف مع زميله يوسف أوباما.

وتعرض كهربا للإيقاف من قبل إدارة الزمالك لأجل غير مسمى مع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه واستبعاده من مواجهة الإياب أمام بترو أتليتكو.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك، أن التحقيق مع كهربا جاء بسبب المشادة مع أوباما بجانب البصق تجاه جماهير الزمالك.

وبالحديث عن مشادته مع زميله أوباما أوضح كهربا "ذلك الأمر يحدث من أجل الغيرة على الزمالك ورغبتنا في الفوز تحت شعار نرفزة الملعب".

وأصر في تحقيقاته "لم يحدث تطاول لكنه رغبة منا في تحقيق الفوز للفريق وفور انتهاء المباراة انتهى كل شيء فأوباما أخ وصديق لي".

وبعد ذلك تم التطرق لواقعة بصق كهربا على جماهير الزمالك.

وأوضح كهربا في التحقيقات التي أدارها محمود خالد مدير الشئون القانونية بنادي الزمالك"أنا احترم جماهير نادي الزمالك وأسعى دائما لإسعادها لكن ما حدث كان من قلة مندسة وسط تلك الجماهير".

وأضاف كهربا في التحقيقات "هناك فئة قليلة مندسة تطاولت عليّ لفظيا بالسباب ضد والدتي وهو ما أغضبني وصدر مني ذلك دون قصد بسبب الشعور بالإهانة".

وتابع كهربا "أما جمهور الزمالك العظيم فهو دائما في قلبي وأسعى دائما لإسعاده".

وأتم كهربا حديثه في التحقيقات "أكن كل تقدير واحترام لجمهور الزمالك، ويبادلوني نفس الشعور، فعقب المباراة انهالت عليّ الاتصالات يؤكدون تفهمهم للموقف".

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