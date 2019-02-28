بعد الفحص الشامل في ألمانيا.. مصطفى فتحي يغيب من 8 لـ 12 أسبوعا عن الزمالك

يغيب مصطفى فتحي جناح الزمالك لمدة ما بين 8 أسابيع إلى 12 أسبوعا وذلك بعد الفحوصات الكاملة التي خضع لها اللاعب في ألمانيا.

مصطفى فتحي النادي : الزمالك الزمالك

مصطفى فتحي سافر إلى ألمانيا صباح يوم الثلاثاء للخضوع لفحص طبي شامل لتحديد مدى إصابته في الركبة.

وأجرى مصطفى فتحي عملية تثقيب وتهذيب للسطح المفصلي للركبة بواسطة منظار جراحي.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها مصطفى فتحي، سلامة الغضاريف والأربطة الداخلية والخارجية للركبة تماما.

ومن المنتظر أن يعود مصطفى فتحي من ألمانيا يوم الجمعة بصحبة محمد أسامة طبيب الزمالك، على أن يبدأ مرحلة العلاج والتأهيل ويعود للملاعب في فترة ما بين 8 لـ 12 أسبوعا، حسبما أعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة.

وتعرض مصطفى فتحي لإصابة خلال مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري، خرج على إثرها مستبدلا.

وقضى مصطفى فتحي الموسم الماضي معارا لنادي التعاون السعودي، قبل أن يعود لنادي الزمالك بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 8 مباريات بين الدوري والكونفدرالية هذا الموسم. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

طالع أيضا

26 عاما على أشهر طوبة في التاريخ.. مصر وزيمبابوي

ما تقييم صحف إنجلترا لأداء صلاح أمام واتفورد

الزمالك في مهمة صعبة بأنجولا

اتحاد الكرة: الدولة هي صاحبة قرار تأجيل مباريات الكأس

إكرامي يغادر مران الأهلي مصابا

اتحاد الكرة يكشف كيف سيتم اختيار ممثلي مصر في بطولتي إفريقيا للأندية