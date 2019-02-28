رسميا – العقد الأغلى في تاريخ النادي ويغطي 4 قارات.. سيتي يتعاقد مع بوما

أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع شركة "بوما" للملابس الرياضية رسميا اليوم الخميس بعقد يمتد لعشرة سنوات مقابل 650 مليون جنيه إسترليني.

ذلك العقد هو الأغلى في تاريخ مانشستر سيتي، وثاني أضخم تعاقد في الدوري الإنجليزي خلف مانشستر يونايتد وأديداس الذي كانت قيمته 750 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح بيان سيتي أن قميص الموسم الجديد سيكون من صناعة شركة "بوما" بدلا من "نايكي".

كما أن تعاقد "بوما" لن يكون مع مانشستر سيتي وحده بل هو مع شركة "مجموعة سيتي لكرة القدم" والتي تمتلك النادي الإنجليزي وميلبورن سيتي الأسترالي وجيرونا وأتليتكو توركوي الأوروجواياني وشيشوان جينيو الصيني.

الفريقان الوحيدان ضمن مجموعة سيتي اللذان لن يشملهما التعاقد هما يوكوهاما مارينوس الياباني ونيويورك سيتي الأمريكي.

السبب هو أن الفريق الياباني لديه تعاقد بالفعل سار حاليا، وفي أمريكا تقوم رابطة الأندية بالتفاوض مع الشركة نيابة عن كافة الأندية المشاركة في البطولة.

ووصف المدير التنفيذي لشركة "بوما" بجورن جولدين التعاقد بالأضخم في تاريخ شركته وقال: "هذا أضخم تعاقد قمنا به في شركتنا من ناحية النطاق والطموح".

أما المدير التنفيذي لمانشستر سيتي فيران سوريانو قال: "إنه يوم تاريخي لنا لأن ما قمنا به لم يحدث من قبل نحن أتممنا تعاقد يغطي خمسة أندية عبر أربع قارات".

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