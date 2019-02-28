رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات على تصريحات محمد عودة المدير الفني لبتروجيت بعد خسارة فريقه أمام الجونة.

وخسر بتروجيت من الجونة بهدفين لهدف في الجولة الـ25 للدوري المصري.

وعقب المباراة انفعل محمد عودة وهاجم جدول مباريات الدوري المضغوط مشيرا إلى أن فريقه يخوض مباراة كل 3 أيام، وفرق أخرى ترتاح لمدة 10 أيام. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "فريق الجونة لعب مباراة يوم 24 فبراير قبل أن يخوض مواجهة بتروجيت يوم 28".

وأضاف "عودة يقول أن الأهلي مر بفترة راحة 10 أيام وهذا غير صحيح لأن شهر فبراير 28 يوما وليس 30 يوما".

وأوضح "الأهلي كان محدد له أن يلعب ضد بيراميدز في كأس مصر يوم 28 وتأجلت المباراة، وإذا لعبها الفريق الأحمر كان سيكون موقفه مثل بتروجيت تماما قبل المواجهة بينهما".

وشدد عامر حسين "إذا لم يخرج محمد عودة وينفي تصريحاته سيكون هناك قرارا من لجنة المسابقات بإيقافه على الفور".

وأكمل "لا نتعامل مع مدربين وفقا للائحة الدوري وإذا كان المدير الفني يريد أن يشتكي من أي أمر يجب أن يكون عبر خطابات رسمية من مجلس إدارة ناديه".

وتعجب قائلا "عندما كان بتروجيت يفوز في المباريات الأول مع محمد عودة كان جدول الدوري طبيعي، وعندما خسر مباراة أصبح جدول الدوري غير عادل".

وأوضح "لا يجب على المدربين أن يتطرقوا للخوض في أشياء غير متعلقة بالمباراة والابتعاد عن الأمور الفنية".

وأتم تصريحاته "أكرر مرة أخرى إذا لم يخرج محمد عودة وينفي تصريحاته سيتم إيقافه".

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