عودة غاضبا: جدول الدوري غير عادل.. نخوض مباراة كل 48 ساعة وفرق أخرى تحصل على 10 أيام راحة

انفعل محمد عودة المدير الفني لبتروجيت عقب خسارة فريقه أمام الجونة بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ25 من الدوري المصري بسبب ضغط المباريات.

وقال عودة غاضبا: "جدول الدوري غير عادل، نخوض مباراة كل 48 ساعة وفرق أخرى تحصل على راحة لأكثر من 10 أيام".

وأضاف عبر قناة أون سبورت "نلعب كل يوم إثنين وخميس، لعبنا ضد الداخلية يوم الإثنين والآن أمام الجونة يوم الخميس وسنلعب الإثنين المقبل ضد الأهلي".

وأوضح "لا وقت للعمل مع اللاعبين وتطبيق أفكاري التدريبية ثم التحضير لكل مباراة، فقط يخضع اللاعبين لعمليات الاستشفاء ثم نخوض مباراة أخرى".

وتابع "بعد مباراة الأهلي سنحصل على راحة طويلة لأكثر من 10 أيام، فلماذا لا تتأخر المباراة بعض الأيام حتى نحصل على فرصة للتحضير".

وعن خسارة فريقه أمام الجونة قال عودة: "كنا الأفضل في المباراة ولكن أصحاب الأرض نجحوا في خطف هدفين".

وأكمل "أداء اللاعبين تطور ونلعب للفوز بكل مباراة".

وانتقل للحديث عن مواجهة الأهلي قائلا "سنحاول التحضير لها رغم ضيق الوقت من أجل تحقيق الفوز وهو هدفنا في باقي المواجهات المتبقية لنا لاحتلال مركز متقدم في جدول الدوري بنهاية الموسم".

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