مدرب بايرن عن تصريحات لاعبه ضده: أمر مثل هذا ما كان يجب أن يحدث

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ تقدم رافينيا رافاييل فيريرا لاعب الفريق باعتذار له عقب تصريحاته الأخيرة.

رافينيا انفجر الأسبوع الماضي في حديثه إلى صحيفة "بيلد" الألمانية: "مؤخرا صار لا يحترمني، أتدرب بشكل جيد، ولكني لا أشارك أبدا في المباريات، من الصعب أن أواصل تحفيز نفسي بهذا الوضع. لا أشعر أنه عادل معي، ولا أعرف السبب وراء ذلك". (طالع التفاصيل)

وقال نيكو كوفاتش عن الواقعة: "لا أحد أهم من الفريق أو النادي”>

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء بوروسيا مونشنجلادباخ "يجب ألا يخرج أي أحد وينتقد مدربه".

وواصل " رافينيا اعتذر أمام الفريق بأكمله ولكن مثل تلك الأمور لا يجب أن تحدث أبدا".

الظهور الأساسي الأخير لـ رافينيا جاء يوم 2 فبراير عندما سقط بايرن 1-3 أمام باير ليفركوزن، ومن وقتها لم يلعب البرازيلي في 3 مباريات متتالية بالدوري، كما ظهر لدقيقة يتيمة أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ 33 عاما نضم إلى بايرن في صيف 2011 قادما من جنوى مقابل 5,75 مليون يورو، وخاض من وقتها في 257 مباراة مع الفريق البافاري، مسجلا 6 أهداف، وصانعا 29 آخرين.

ويستعد بايرن لمواجهة مونشنجلادباخ يوم السبت في الجولة الـ 24 من الدوري الألماني.

بعدها يستضيف بايرن نظيره فولفسبورج الأسبوع المقبل، قبل استضافة ليفربول في قمة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

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