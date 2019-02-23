لاعب بايرن: كوفاتش لا يحترمني.. هل جوارديولا وهاينكس وأنشيلوتي لا يفقهون كرة القدم؟

انتقد رافينيا رافاييل فيريرا لاعب بايرن ميونيخ، مدربه نيكو كوفاتش بسبب عدم إشاركه في المباريات الماضية.

بايرن ظفر بفوز صعب على ضيفه هيرتا برلين بهدف دون رد اليوم السبت في منافسات الدوري الألماني، مباراة شهدت تواجد الظهير الأيمن البرازيلي على مقاعد البدلاء.

رافينيا انفجر بعد اللقاء في حديثه إلى صحيفة "بيلد" الألمانية: "مؤخرا صار لا يحترمني، أتدرب بشكل جيد، ولكني لا أشارك أبدا في المباريات، من الصعب أن أواصل تحفيز نفسي بهذا الوضع".

الظهور الأساسي الأخير لـ رافينيا جاء يوم 2 فبراير عندما سقط بايرن 1-3 أمام باير ليفركوزن، ومن وقتها لم يلعب البرازيلي في 3 مباريات متتالية بالدوري، كما ظهر لدقيقة يتيمة أمام ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وواصل رافينيا: "لا أشعر أنه عادل معي، ولا أعرف السبب وراء ذلك، أقدّم دائما 100% من مجهودي، ولكنه لا يعوّل علي، لا أعرف في ما يفكر. شاركت دائما مع (يوب) هاينكس، (كارلو) أنشيلوتي، (بيب) جوارديولا".

البرازيلي استقوى بثقة المدربين السابقين في مستواه: "ربما أنشيلوتي وهاينكس وجوارديولا ليس لديهم فكرة عن كرة القدم، لأنهم أشركوني بشكل دائم. الآن صرت لا ألعب، ولا أدري ما الذي استجد، أنا محبط للغاية".

رافينيا (33 عاما) يخوض موسمه الأخير مع بايرن بحسب ما أعلن في وقت سابق: "ليس لدي أي فكرة عن السبب، المدرب يعرف أنني سأرحل مع نهاية الموسم، وربما هذا هو سبب عدم مشاركتي".

بايرن سيفتقد لخدمات جوشوا كيميتش الظهير الأيمن الأساسي في مباراة الإياب أمام ليفربول لتراكم البطاقات، أمرٌ سيجبر كوفاتش على إشراك رافينيا البديل الحقيقي في هذا المركز: "أنا حزين بسبب عدم مشاركتي في 4 مباريات متتالية، أنا لاعب جيد، ولكن لم يُسمَح لي بإظهار ذلك. عندما لا تتحصل على أي دقائق، فسيكون من الصعب أن أتواجد في مباراة الإياب أمام ليفربول. آمل أن أتحصّل على بعض الدقائق في الجولتين المقبلتين بالدوري، بكل بساطة أريد أن ألعب. لو كنت سعيدا بوضعي الحالي، فلا بد أن هناك أمر ليس في موضعه".

اللاعب انضم إلى بايرن في صيف 2011 قادما من جنوى مقابل 5,75 مليون يورو، وخاض من وقتها في 257 مباراة مع الفريق البافاري، مسجلا 6 أهداف، وصانعا 29 آخرين، ومساهما في الفوز بكل البطولات الممكنة.

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