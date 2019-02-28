ساري لـ صحفي "ذا صن": مستقبلي؟ ماذا عنك أنت.. هل الصحيفة سعيدة بك؟

مازح ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي أحد صحفي صحيفة (ذا صن) وذلك في المؤتمر الصحفي عقب الانتصار على توتنام.

تشيلسي انتصر على توتنام بثنائية مقابل لا شيء في الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

خلال المؤتمر الصحفي لـ ساري عقب المباراة، وجه له أحد الصحفيين في صحيفة (ذا صن) سؤالا لمدرب تشيلسي قائلا: "هل مستقبلك أصبح مضمونا الآن مع البلوز؟".

ليُقطعه ساري ويُجيب: "ماذا عنك أنت؟".

وأوضح ضاحكا "هل مستقبلك يعد مضمونا مع ذا صن؟ هل الصحيفة سعيدة بك وأنت سعيد بها؟".

وبعد تبادل الضحكات في قاعة المؤتمر الصحفي، عاد الصحفي ليسأل ساري: "هل أداء تشيلسي في آخر مباراتين – سيتي في نهائي الكأس.. توتنام في الدوري – وضع حدا للأسئلة العديدة حول مستقبلك؟".

ليتحدث ساري قائلا: "في الحقيقة الأمر يعتمد عليكم أنتم. يعتمد على وسائل الإعلام أكثر من النادي نفسه".

وكشف "تحدثت بالفعل مع إدارة تشيلسي منذ أيام ولكن لم يكن الخلاف كبيرا كما كتبتم أنتم. ما كُتب وقتها ليس الحقيقة".

وأردف "ولكن هذا لا يُشكل أي مشكلة بالنسبة لي. في عملنا نواجه الضغوط بشكل أسبوعي وإذا كنت محظوظا فأنك ستواجه تلك الضغوط كل 6 أشهر".

وأكمل ضاحكا "أما أنت كصحفيين فالضغوط تكون عليكم كل سنتين أو 3 سنوات".

وأتم "كمدرب، من الطبيعي أن تشعر بالضغط إذا خسرت في مباراتين أو 3 على التوالي. مثل تلك الأمور تعد طبيعية بالنسبة لأي مدرب".

وخاض ساري مع تشيلسي 45 مباراة فاز في 29 وتعادل في 6 وخسر في 10.

وسجل الفريق اللندني تحت قيادة المدرب الإيطالي 84 هدفا واستقبل 48.

تشيلسي يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 53 نقطة من 27 مباراة.

في كأس الرابطة، خسر النهائي أمام مانشستر سيتي، ونفس المنافس أقصاه من كأس إنجلترا.

بينما يستعد البلوز لمواجهة دينامو كييف في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

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