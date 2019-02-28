وزير الرياضة: لا ندير الدوري وكأس مصر.. نتدخل عندما تخرج الأمور عن نطاقها

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه لا يتدخل في إدارة شؤون الأندية أو اتحاد الكرة.

وصرح صبحي عبر تقرير تليفزيوني بثه برنامج "نمبر وان": "لا يوجد عمل بدون أزمة، لابد من الهدوء في إدارة الأمور، نمنح الاتحادات صلاحيات لإدارة هيئاتها.. لن ندير الدوري والكأس لاتحاد الكرة".

وأضاف: "نتدخل عندما تخرج الأمور عن نطاقها، لصالح الدولة والحفاظ على قوامها، أكدت من قبل أن الدوري لن يتوقف.. أما بطولة كأس مصر، فإن اتحاد الكرة وكافة الجهات تحركت من أجل الصالح العام".

وشدد: "لا ندير بطولة الدوري أو إدارة الكرة بأي ناد، وإلا ماذا تفعل إدارة النادي أو اتحاد الكرة". واستدرك أشرف صبحي: "لكن المسؤول اتحاد الكرة فهو من يضع اللوائح والجزاءات، أما الأندية فهي المسؤولة عن تنفيذ هذه التعليمات".

وأشار: "الدوري المصري قوي جدا .. فهو من أقوى المواسم منذ 2012 ويتنافس مع دوريات خليجية عديدة، كما يتنافس مع مباريات برشلونة وريال مدريد، نريد إعادة المسابقة ولقاءات الأهلي والزمالك والاهتمام الجماهيري بها على المقاهي والدول الخليجية والتشجيع في المدرجات بدون إساءات".

وأتم أشرف صبحي تصريحاته: "الوزارة رمز حكومي يساعد في الإدارة وليس إدارة النادي أو رئيس الاتحاد".

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