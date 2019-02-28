جوارديولا: دافعنا بطريقة مذهلة.. ونرغب في القتال من أجل البطولات

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بأداء فريقه أمام وست هام في المباراة التي انتهت بفوز السماوي بهدف نظيف ضمن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب عقب المباراة: "لم نسجل العدد الكافي من الأهداف نظرا للطريقة التي لعبنا بها، ولكن الطريقة التي دافعنا بها في الكرة الثانية كانت مذهلة جدا".

وأضاف "استقبلنا تسديدة وحيدة فقط على المرمى. بعد 120 دقيقة يوم الأحد (أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة) فقد قدمنا أداء رائعا".

وعن مركز لاعبه الألماني: "مشاركة إلكاي جوندوجان في مركز لاعب الوسط الدفاعي هو مركز طبيعي، عندما تلعب مباراة كل 3 أيام فالجميع يحتاج إلى القليل من الراحة".

وشدد "نرغب من الجميع المساعدة في القتال من أجل كل البطولات التي مازلنا نشارك فيها".

وأتم متطرقا لأداء لاعبه الجزائري "رياض محرز لعب بشكل جيد، ربما يحتاج إلى بعض الوقت للتفاهم مع دي بروين، نحتاج إلى المزيد قليلا. المباراة كانت 0-0 وكنا نحتاج الوقت للمضي قدما".

هدف المباراة الوحيد سجله سيرخيو أجويرو من ركلة جزاء لينفرد بصدارة هدافي المسابقة برصيد 18 هدفا بفارق هدف عن محمد صلاح.

وحصد سيتي نقطته الـ68، مبتعدا عن ليفربول بنقطة واحدة فقط.

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